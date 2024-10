Dois irmãos são mortos em emboscada no Sertão da Paraíba

Dois irmãos, Luiz Carlos de Oliveira Carneiro e João Melquiades de Oliveira Sobrinho, foram assassinados a tiros na manhã desta sexta-feira (18), em Riacho dos Cavalos, no Sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas caíram em uma emboscada e seus corpos foram encontrados próximos a um carro com marcas de tiros de pistola e espingarda.

Os irmãos estavam sendo investigados por envolvimento em um homicídio relacionado a uma disputa de terras. A polícia segue investigando o caso para identificar os autores do crime.