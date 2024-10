VLT colide com carro em João Pessoa; criança é levada ao hospital

Na manhã desta quinta-feira (17), um veículo leve sobre trilhos (VLT) colidiu com um carro na passagem de nível da Ilha do Bispo, em João Pessoa.

O acidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu por volta das 9h30. O carro foi arrastado por alguns metros, mas ninguém ficou gravemente ferido.

Uma criança de três anos, que estava no veículo com seus pais, foi levada ao hospital com escoriações leves por precaução.

A CBTU classificou o acidente como resultado de “imprudência” e reforçou a importância de seguir as normas de segurança nas vias férreas.