Homem é detido em João Pessoa após publicar ameaças de morte a Jair Bolsonaro

Um homem de 43 anos foi levado à delegacia nesta quinta-feira (17) após fazer ameaças de morte ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

Bolsonaro estava em João Pessoa participando de eventos de campanha com Marcelo Queiroga (PL).

A Polícia Civil, em parceria com a Delegacia de Crimes Cibernéticos (DECC) e a Inteligência, localizou o suspeito no bairro do Geisel.

Ele foi interrogado e liberado para responder em liberdade. As ameaças envolviam alegações de um atentado planejado contra o ex-presidente.