Empresário Rafinha Banana é preso suspeito de envolvimento em assassinato no Sertão da Paraíba

O empresário Rafael Silva Cavalcante, mais conhecido como Rafinha Banana, foi preso nesta quinta-feira (17) em São Paulo, acusado de ser o mandante do assassinato do também empresário Valdenilson Dantas de Oliveira.

O crime ocorreu no dia 9 de outubro em São Bento, Sertão da Paraíba. A prisão foi efetuada pela Polícia da Paraíba, em uma ação conjunta entre a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e a Delegacia de Homicídios de Patos.

Segundo as investigações, Rafinha e Valdenilson eram sócios em uma casa de apostas, e o assassinato pode ter ligação com a sociedade no negócio.

Valdenilson, de 49 anos, foi morto a tiros enquanto estava em uma lanchonete, localizada em frente à igreja matriz de São Bento.

Uma funcionária do local também foi atingida por disparos nas pernas, mas sobreviveu. Valdenilson chegou a ser socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da casa de apostas, Valdenilson era proprietário de uma academia e restaurantes na cidade. A Polícia Civil ainda não divulgou mais detalhes sobre as motivações do crime ou o envolvimento de outros suspeitos.

A prisão de Rafinha Banana não é o primeiro episódio envolvendo o empresário. Durante o primeiro turno das eleições, ele foi alvo de uma operação policial sob a acusação de compra de votos e aliciamento de eleitores.

A investigação começou após Rafinha comprar um bolo por mais de R$ 100 mil em um leilão da paróquia de São Bento, o que levantou suspeitas de práticas ilegais para influenciar o pleito eleitoral.

Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na cidade.

De acordo com a investigação, a organização criminosa da qual Rafinha seria parte utilizava controle de território e ameaças para coagir eleitores a votar em seus candidatos.

Apesar das acusações, a chapa de Rafinha, que concorria ao cargo de vice-prefeito, foi derrotada nas urnas.

A Polícia Civil da Paraíba segue com as investigações para apurar todos os detalhes do crime e a real participação de Rafinha Banana no assassinato de Valdenilson Dantas.