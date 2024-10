Polícia Federal deflagra a Operação Kaolim na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (16), na cidade de Campina Grande/PB, a Operação Kaolym, com objetivo de combater a extração e comercialização ilegal de caulim no município de Tenório/PB, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal no Estado da Paraíba.

A operação teve início a partir de notícia de crime tendo no curso da investigação sido coletados elementos de informações que apontam a provável prática de extração e beneficiamento de caulim obtido ilegalmente.

Os investigados responderão pelos crimes de extração/exploração ilegal de areia e associação criminosa previstos nos artigos 55 da Lei 9.605/98, 2º da Lei 8.176/91, art. 1º da Lei 9.613/98, respectivamente.

O nome da operação remete à origem grega da palavra caulim.