Ossada encontrada em São João do Rio do Peixe pode ser de jovem desaparecida

Nesta terça-feira (15), uma ossada humana foi encontrada no Sítio Timbaúba, São João do Rio do Peixe, Sertão da Paraíba.

A Polícia Civil investiga se os restos pertencem a Samira Pereira Bandeira, de 20 anos, desaparecida há seis meses em Marizópolis.

Roupas junto à ossada foram reconhecidas por familiares, e sinais de agressão por arma de fogo foram identificados no crânio.

O principal suspeito, Alexsandro Coelho, ex-marido da vítima, havia confessado o crime. Ele foi preso em agosto, mas morreu em setembro na Colônia Penal Agrícola de Sousa.