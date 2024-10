Uma tragédia chocante abalou a cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná, nesta semana. Uma criança de apenas nove anos invadiu um hospital veterinário e, em ato de extrema crueldade, maltratou e matou 23 animais, sendo 15 deles coelhos.

As câmeras de segurança do hospital flagraram o momento em que a criança, acompanhada de um cachorro, entrou no local e iniciou os atos de violência contra os bichinhos, que durou cerca de 40 minutos.

O veterinário Lúcio Barreto, proprietário do hospital veterinário, foi quem acionou a Polícia Militar ao chegar ao local e encontrar os corpos dos animais, que além de arremessados contra a parede, tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

A criança mora com a avó e, até então, não tinha histórico de violência.

A tragédia gerou comoção nas redes sociais e entre ativistas de proteção animal, que pedem justiça.