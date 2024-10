Na madrugada do sábado (12), uma mulher de 38 anos foi brutalmente agredida pelo companheiro com pedradas na região da cabeça, em Sumé, no Cariri paraibano. O agressor fugiu após o crime e está foragido.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, devido à gravidade das lesões. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A polícia encontrou uma pedra usada no ataque com marcas de sangue e fios de cabelo.

O suspeito já havia sido preso por atacar a mulher em agosto deste ano. Na ocasião, medidas protetivas foram solicitadas.