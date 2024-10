Homem morre após colidir com ônibus escolar na PB

Um trágico acidente envolvendo um ônibus escolar e uma motocicleta resultou na morte do pescador Francigledson Vieira Martins, de 31 anos, conhecido como “Gledson”.

O incidente ocorreu no final da tarde de sábado (12), na rua Antônio Soares, no Centro de Santa Helena. Gledson, que não usava capacete, colidiu com o ônibus após o motorista realizar uma conversão à esquerda.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cajazeiras, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde veio a óbito no domingo (13).