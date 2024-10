Homem e adolescente são mortos com tiros e facadas na Paraíba

Na última sexta-feira (13), dois homicídios ocorreram no município de Cruz do Espírito Santo, na Região Metropolitana de João Pessoa. As vítimas foram identificadas como Adriano, de 31 anos, e Rafael, um adolescente de 17 anos.

Adriano foi brutalmente assassinado com golpes de faca na cabeça. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio próximo à casa de sua família. Já Rafael foi morto a tiros.

A motivação dos crimes ainda é desconhecida, e a Polícia Civil está investigando os dois homicídios para identificar os responsáveis.