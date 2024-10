Acidente no Retão de Manaíra: polícia investiga causas e ouve testemunhas

A Polícia Civil da Paraíba segue com a investigação do acidente que resultou na morte de Celimarco Alves da Silva Junior, de 40 anos, e Lucas Sobreiro de Souza, de 24 anos, no Retão de Manaíra, em João Pessoa, na madrugada do último domingo (13).

Segundo o delegado Getúlio Machado, foram solicitados exames de alcoolemia para verificar se as vítimas estavam embriagadas.

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que Lucas, que pilotava uma moto esportiva, atropela Celimarco enquanto atravessava a avenida.

O inquérito será finalizado após o depoimento das testemunhas e a análise dos laudos periciais.