O aumento das barreiras policiais, abordagens e incursões em locais estratégicos da zona sul de João Pessoa resultaram, na sexta-feira (11), na apreensão de quatro veículos com registros de roubo, nos bairros dos Bancários, Gramame e Mangabeira IV. Um suspeito de 32 anos foi preso em flagrante.

O acusado estava em um dos veículos apreendidos, que era uma moto. Os outros três veículos recuperados eram carros.

A operação continua com várias barreiras sendo realizadas simultaneamente por policiais do 5º Batalhão, com apoio de tropas de outras unidades especializadas.

Os três carros, a moto e o preso foram levados para a Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel.