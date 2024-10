A Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério da Previdência e Trabalho, deflagrou na manhã desta quarta-feira (9), a “Operação Pescador de Ilusão”, com o objetivo de comprovar fraudes contra a Previdência Social.

A operação policial tem por objetivo dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara Federal de João Pessoa, para a coleta de provas que possam comprovar fraudes previdenciárias.

As irregularidades estão relacionadas ao cadastramento de pessoas na Colônia de Pescadores Z22, que, embora não exerçam a atividade de pesca de forma profissional, estariam recebendo indevidamente o Seguro Defeso.