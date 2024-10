Corpo em decomposição é encontrado no município de Conde

Na tarde dessa terça-feira (8), um corpo foi encontrado boiando no rio Mituassu, no município de Conde, região metropolitana de João Pessoa.

Equipes do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do cadáver, que já se encontrava em avançado estado de decomposição.

A perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC) esteve no local e descartou a presença de sinais de violência, como ferimentos por tiros ou facadas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro do Cristo, para identificação e investigação da causa da morte.