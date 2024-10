A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) em Patos, Sousa e Campina Grande, a Operação “Rescue 10” para cumprir quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva contra investigados por disponibilização e venda de material com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio do aplicativo de mensagens dentro do presídio localizado na cidade de Sousa/PB.

As investigações se iniciaram com a denúncia no “Comunica PF”, recebida na Corregedoria da Polícia Federal do estado de São Paulo, e encaminhadas para a Polícia Federal em Patos, local onde estavam ocorrendo os crimes.

Foram realizados levantamentos e diligências investigativas para colheita de elementos de prova de autoria, materialidade e circunstâncias que estavam ocorrendo o crime.

Os investigados poderão responder por disponibilização/venda de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e associação criminosa. As penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.

O nome “Rescue” faz referência ao compromisso institucional da Polícia Federal em permanecer vigilante e sempre que possível resgatar crianças ou adolescentes que estejam envolvidos nos crimes de abuso sexual.