A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (8) um mandado de prisão expedido pelo STF em desfavor de um estrangeiro, 65 anos, natural da Albânia, condenado por estupro de vulnerável a uma pena de 26 anos de prisão.

O crime foi cometido no ano de 2020 e a ordem de prisão foi emitida em abril de 2023 na cidade de Tirana, naquele país.

Não tendo sido localizado no país, foi publicada a Difusão Vermelha de sua ordem de prisão em julho de 2023. Polícia Federal como representante da Interpol no Brasil iniciou os levantamentos, localizando o foragido em nosso país, tendo sido então emitido o mandado de prisão pela ministra Cármen Lúcia, do STF.

As diligências foram realizadas e o mandado de prisão foi cumprido na residência do preso, em um prédio residencial no bairro de Manaíra, em João Pessoa.

O preso foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde será feita a comunicação ao STF do cumprimento da medida.