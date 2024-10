Acidente na PB-391 deixa dois mortos e um ferido no Sertão

Na noite desse domingo (6), um grave acidente na PB-391, estrada que liga Sousa a Uiraúna, resultou na morte de dois jovens, José Bruno de Andrade, de 16 anos, e Gustavo, de 20 anos.

Erik, de 16 anos, também envolvido no acidente, permanece em estado grave no Hospital Regional de Sousa, onde está recebendo cuidados intensivos.

O acidente ocorreu após as vítimas retornarem das comemorações dos resultados eleitorais no Distrito de Lagoa dos Estrelas.

As primeiras informações indicam que as motos em que os jovens estavam se envolveram em uma colisão.

Inicialmente, acreditava-se que um carro havia batido na traseira de uma das motocicletas, causando o efeito dominó que levou à tragédia.

No entanto, há incertezas sobre a dinâmica exata do acidente, com a possibilidade de as motos terem colidido entre si sendo investigada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas José Bruno e Gustavo não resistiram aos ferimentos. As autoridades seguem investigando as causas do acidente.

*com informações do g1pb