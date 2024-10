Avião oriundo de João Pessoa faz pouso de emergência no Ceará

Uma aeronave monomotor, modelo Cessna 150, realizou um pouso forçado, neste sábado, na localidade Missão Velha, no Cariri do Ceará.

As pessoas que estavam no avião sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Regional do Cariri.

Conforme a TV Verdes Mares, a aeronave saiu de João Pessoa, na Paraíba e seguia para Juazeiro do Norte.

O piloto informou para o Corpo de Bombeiros que o avião sofreu uma pane seca, o que provocou o pouso de emergência, próximo à rodovia CE-292.

*com informações do g1ce