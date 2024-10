A Polícia Federal apreendeu aproximadamente R$ 300 mil em uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (3), em João Pessoa.

O dinheiro foi localizado no interior de um veículo no bairro de Tambaú, de acordo com informações da PF.

Durante a abordagem, dois homens foram detidos em flagrante. As investigações apontam que a quantia poderia estar sendo destinada à compra de votos.

Além do montante, o carro também continha material de campanha de um candidato, a exemplo de adesivos e santinhos. Os celulares dos suspeitos foram recolhidos para análise.

Os presos e o valor apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal na capital para dar prosseguimento à investigação.