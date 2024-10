Nessa quarta-feira (2), a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, realizou uma operação em Nova Olinda, no Vale do Piancó, para coibir agressões físicas e verbais entre candidatos e eleitores durante a campanha eleitoral municipal.

A ação ocorreu após episódios de violência registrados no último fim de semana, amplamente divulgados nas redes sociais.

A operação incluiu mandados de busca e apreensão em residências de envolvidos, tanto da oposição quanto da situação, além da apreensão de três veículos.

Dois inquéritos foram instaurados e serão encaminhados ao juiz eleitoral.

O delegado Ilamilto Simplício reforçou a expectativa de que o processo eleitoral siga de forma civilizada.