Operação Lei Seca autua 251 motoristas por infrações na Paraíba

A Operação Lei Seca autuou 251 condutores em setembro em diversas regiões da Paraíba, segundo dados divulgados pelo Detran-PB nesta quarta-feira (2).

Entre os autuados, 105 foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, enquanto os outros 146 foram notificados por outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A operação realizou 579 testes de bafômetro e apreendeu 39 veículos. As fiscalizações ocorreram em João Pessoa e também em Campina Grande, Guarabira, Cajazeiras, Patos e Jacumã (Conde).

O Detran-PB destacou que as ações têm sido intensificadas no interior do Estado para combater infrações relacionadas ao consumo de álcool.

Motoristas flagrados sob efeito de álcool podem ser multados em R$ 2.934,70 e ter o direito de dirigir suspenso por um ano. Em casos de reincidência, a multa dobra e o infrator pode perder a CNH.