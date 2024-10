Candidato à prefeitura de Marizópolis tem carro atingido por tiros durante visita na zona rural

Na noite desta quarta-feira (2), o carro de Júnior do Peixe, candidato à prefeitura de Marizópolis, no Sertão da Paraíba, foi alvejado por tiros enquanto ele visitava apoiadores na zona rural do município.

No veículo estavam também o candidato a vice-prefeito, seu pai e um ex-prefeito da cidade. Ninguém ficou ferido devido à blindagem do carro.

Os atiradores estavam em uma motocicleta e fugiram após o ataque. O candidato denunciou o crime à Polícia Militar e também relatou ter sido vítima de ameaças no mesmo dia.

A Polícia Civil investiga o caso e a possível relação entre os dois incidentes. O carro passará por perícia.