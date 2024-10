TRE-PB mantém apreensão de celulares da primeira-dama de João Pessoa

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) analisou nesta tarde uma reclamação da defesa de Lauremília Lucena, primeira-dama de João Pessoa, em relação às buscas realizadas no seu endereço, no âmbito da Operação Território Livre.

A defesa alegou que, por ser casada com o prefeito Cícero Lucena, com foro privilegiado, o mandado deveria ter sido expedido pelo TRE, e não pela 64ª Zona Eleitoral.

Os membros do TRE, no entanto, consideraram as buscas legais, mas decidiram pela devolução dos documentos apreendidos no quarto do casal, por não haver distinção clara de quem seriam os papéis.

A apreensão de dois celulares de Lauremília foi mantida. A operação investiga um suposto aliciamento violento de eleitores em João Pessoa, mas a defesa nega o envolvimento da primeira-dama.