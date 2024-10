Comunidade Terapêutica é alvo de operação do Ministério Público na Grande João Pessoa

Uma ação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), realizada nesta segunda-feira (30), resultou na autuação de três responsáveis pela Comunidade Terapêutica Recomeço, localizada na zona rural de Santa Rita, na Grande João Pessoa. O local é alvo de graves denúncias, incluindo cárcere privado, sequestro, trabalho forçado, abuso sexual e abuso químico.

Durante a operação, que contou com a participação de órgãos como a Vigilância Sanitária e o Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, foram encontradas diversas irregularidades. Medicamentos estavam sendo armazenados de maneira inadequada e fora da validade, o que colocava em risco a saúde dos internos. Aproximadamente 100 pessoas estavam no local no momento da fiscalização.

Entre as denúncias apuradas, muitos internos relataram terem sido internados contra a própria vontade, além de serem vítimas de agressões físicas e trabalho forçado. A promotora Ana Maria França, que participou da ação, destacou que os internos eram trancados nos quartos e submetidos a tratamentos químicos, como injeções e comprimidos, sem orientação médica. “Até denúncia de abuso sexual houve aqui”, afirmou.

Após a conclusão da fiscalização, 48 internos foram resgatados do local. O diretor, o coordenador e um monitor da Comunidade Recomeço foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A assessoria jurídica da comunidade terapêutica informou que vai se pronunciar publicamente após os esclarecimentos junto à Justiça.

As investigações continuam, e o Ministério Público seguirá com os procedimentos legais para apurar todas as irregularidades identificadas.