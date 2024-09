A Polícia Militar frustrou um assalto nesse domingo (29) e apreendeu, pela sexta vez em 2024, um adolescente envolvido em crimes na região do Aeroclube e nas avenidas Maria Rosa e Ruy Carneiro, em João Pessoa.

O jovem, junto com um comparsa armado, tentou roubar um transeunte no Parque Parahyba 2, mas foi detido por policiais do BEPTur.

O adolescente, já conhecido por atos infracionais, foi levado à delegacia, onde a vítima o reconheceu.

A PM segue intensificando o policiamento para combater crimes patrimoniais.