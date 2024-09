Corpo é encontrado com tiros e mãos amarradas em João Pessoa

Na madrugada desta sexta-feira (27), um homem foi encontrado morto com diversos disparos de arma de fogo e as mãos amarradas no bairro do Rangel, na zona oeste de João Pessoa.

O crime ocorreu por volta das 2h, e os moradores da área não reconheceram a vítima.

Segundo as primeiras informações, os criminosos chegaram ao local em um carro e atiraram contra o homem.

A Polícia está investigando o caso, e câmeras de monitoramento da região podem fornecer mais detalhes sobre o crime.