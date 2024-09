Mulher é presa suspeita de envolvimento com o tráfico e ocultação de drogas em pelúcia

Emily Bento do Nascimento foi presa na tarde desta quinta-feira (26) em Bayeux, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Dois Lados, no bairro Mário Andreazza.

Segundo a Polícia Civil, Emily e seu marido, Taciano Vicente dos Santos, que está foragido, exerciam grande influência no tráfico local.

Na casa do casal, foram encontradas drogas, armas, munições e uma balaclava, usada em assaltos.

O casal armazenava drogas dentro de um ursinho de pelúcia do filho, um bebê de poucos meses. Emily está presa na Delegacia de Bayeux, aguardando audiência de custódia.