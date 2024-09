Milena Barbosa da Silva, de 23 anos, foi morta com um tiro na cabeça na tarde dessa quarta-feira (25), em Fagundes, Agreste da Paraíba, após um desentendimento com um homem.

De acordo com a Polícia Civil, Milena morava nos fundos de uma casa alugada, onde o proprietário e o ex-marido estavam presentes no momento do crime.

O suspeito alegou que o disparo foi acidental e fugiu.

O celular da vítima foi apreendido para ajudar na busca pelo suspeito.

A polícia investiga se o crime está relacionado a dívidas com tráfico de drogas.