Dois homens são assassinados e um ferido a tiros em João Pessoa

Na tarde desta quarta-feira (25), dois homens foram mortos e um ferido em tiroteios ocorridos nos bairros de Tambiá e Róger, em João Pessoa.

No bairro de Tambiá, Alisson Leôncio de Oliveira, conhecido como ‘Pica-pau’, foi morto a tiros na Praça do Buracão.

Outro homem, identificado como ‘Pedro’ ou ‘Carioca’, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital de Trauma, onde está em estado estável.

No Róger, próximo ao Campo do Onze, outro homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas e sinais de tiros nas costas.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia e do delegado que investigará o caso.