Alexandro Freitas de Figueiredo, candidato a prefeito de Uiraúna, no Alto Sertão da Paraíba, foi preso na noite de terça-feira (24) após ser flagrado pela Polícia Militar com um revólver calibre 38, com numeração raspada, dentro de seu carro.

O candidato, que nega ser o dono da arma, foi detido após uma denúncia de que estava armado durante uma discussão de trânsito.

Ele segue preso em Cajazeiras, enquanto a Polícia Civil investiga o caso.

A esposa de Alexandro, também candidata, alega que a arma foi implantada para prejudicá-lo.