Paraíba: acidente deixa quatro mortos e três feridos na BR-230

Um acidente trágico envolvendo três veículos deixou quatro pessoas mortas e três feridas na noite dessa segunda-feira (23), no km 513 da BR-230, em Cajazeiras, Sertão da Paraíba.

A colisão ocorreu por volta das 19h30 e envolveu um caminhão que transportava carne de Minas Gerais com destino a Fortaleza, uma caminhonete que seguia de Cajazeiras para Cachoeira dos Índios, e uma motocicleta.

O impacto fez com que a caminhonete e a moto caíssem em uma ribanceira de cinco metros. As vítimas fatais foram o motorista do caminhão, Cleyton Guimarães, de 35 anos, o condutor da caminhonete, Lidson Teodoro, de 25 anos, além de um passageiro da caminhonete e o motociclista, ambos ainda não identificados.

Os feridos foram levados ao Hospital Regional de Cajazeiras, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as causas do acidente.