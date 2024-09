Mulher suspeita de decapitar dois jovens é presa em Bayeux

Emily Gabriely da Silva Vieira Martins, de 20 anos, foi presa nesta terça-feira (24) em Bayeux, suspeita de matar dois jovens decapitados em julho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, Emily confessou o crime e disse sentir “prazer em matar”.

Ligada a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, ela atuava como pistoleira e teria assassinado as vítimas por suspeitar de envolvimento com uma facção rival.

Emily também confessou outros crimes, incluindo assaltos e tráfico de drogas, e revelou que usava roupas militares para cometer os delitos.

A jovem foi atleta de karatê e já representou a Paraíba em competições nacionais.