TRE mantém prisão da vereadora Raíssa Lacerda

A vereadora Raíssa Lacerda (PSB) teve a prisão mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nesta segunda-feira (23).

A parlamentar foi presa na última quinta-feira (19), após ser alvo de um mandado na segunda fase da Operação Território Livre, da Polícia Federal, que visa combater o crime de aliciamento violento de eleitores em João Pessoa.

Raíssa está presa na Penitenciária Júlia Maranhão, e a investigação aponta que ela articulava com o chefe de uma facção para impedir outras campanhas em áreas dominadas.

No pedido de habeas corpus, a defesa da vereadora alegou que os argumentos utilizados no pedido de prisão eram genéricos e que não havia atos ilegais concretos por parte dela. Além disso, informaram que Raíssa tem problemas de saúde e que é curadora de um irmão dependente químico.

O procurador regional eleitoral, Renan Paes Félix, que analisou o pedido da defesa, destacou que Raíssa Lacerda sabia que estava articulando com um traficante e, em diálogo com Kaline Neres, mencionou estar em contato com outros membros de uma facção criminosa.

Renan Paes também classificou as provas apresentadas pela Polícia Federal como “estarrecedoras”.

Com informações do G1.