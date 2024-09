Terceiro suspeito de sequestro de empresário em Campina Grande é preso

A Polícia Civil prendeu neste domingo (22) o terceiro suspeito do sequestro de um empresário de Campina Grande.

A prisão ocorreu no bairro de Bodocongó, onde o homem de 32 anos foi encontrado com duas pistolas, munições e o carro usado no crime.

Ele é irmão de outro suspeito preso em 15 de setembro.

O grupo criminoso havia pedido R$ 50 milhões de resgate, mas o valor pago pela família não foi divulgado.

As investigações seguem com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Unintelpol e CICC. O suspeito está detido na Cidade da Polícia, em João Pessoa.

*com informações da TV Cabo Branco