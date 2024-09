Numol afasta funcionários suspeitos de terem vazado vídeo de criança morta pela mãe

Dois servidores do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) foram afastados pela direção do órgão neste sábado (21), sob suspeita de terem vazado um vídeo do corpo da criança que foi morta e degolada pela mãe durante a madrugada de sexta-feira (20), em João Pessoa.

Os funcionários afastados de suas funções são um motorista prestador de serviço do local e uma técnica em necropsia, que foram denunciados por supostamente terem divulgado um vídeo do corpo de um menino de seis anos de idade.

De acordo com a direção do Numol, a medida de afastamento é para apurar a denúncia do vazamento do vídeo do corpo da criança de forma mais detalhada.

* Com g1pb