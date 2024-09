Acidente entre dois carros deixa seis feridos no Cariri da Paraíba

Um acidente envolvendo dois carros deixou seis pessoas feridas na noite de sexta-feira, na rodovia federal BR-412, entre os municípios de Monteiro e Sumé, no Cariri da Paraíba.

De acordo com informações apuradas pela TV Paraíba, as vítimas estariam em dois veículos. Em um carro estaria um empresário e filho do vice-prefeito de Monteiro, com um segundo passageiro. No outro carro, um casal com dois filhos.

As primeiras informações são de que o motorista que estava com a família estaria tirando um pneu de um caminhão que estaria no meio da pista, no momento em que o carro conduzido pelo empresário teria passado por cima do pneu e colidindo frontalmente contra o carro em que estava a família.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local do acidente. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde passaram por atendimento.

De acordo com a unidade hospitalar, um adolescente de 13 anos foi encaminhado para o bloco cirúrgico e está passando por procedimentos médicos; uma criança de 10 anos e uma pessoa de 38 anos já receberam alta hospitalar.

