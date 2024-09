No Rio: BRT bate em pilar e 64 pessoas ficam feridas

Um ônibus do BRT (linha expressa) bateu num pilar do elevado do Gasômetro, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, e deixou ao menos 64 pessoas feridas na manhã deste sábado (21). Não houve mortos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, o motorista do veículo e ao menos cinco passageiros sofreram ferimentos graves. O motorista ficou preso às ferragens e, após ser retirado, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

O acidente aconteceu por volta das 6h deste sábado e, três horas depois, os bombeiros ainda atuavam no resgate das vítimas. A suspeita é que o motorista, que não teve o nome divulgado, tenha sofrido fraturas nas pernas.

O Corpo de Bombeiros disse que removeu quatro vítimas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas. Outras 13 foram levadas para hospitais da região pela corporação e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O COR (Centro de Operações Rio) comunicou que o acidente interditou a calha do BRT Transbrasil, no sentido centro, na altura da rua Santos Lima, próximo ao Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad).

“Uma faixa da pista lateral também está ocupada pelos Bombeiros, para atendimento às vítimas. CET-Rio, Mobi-Rio e Polícia Militar também atuam no local”, informam. Devido à movimentação de veículos oficiais para resgate e remoção do veículo, a orientação é que motoristas evitem trafegar pela região.

O COR diz ainda que um desvio operacional no trecho foi implementado e orienta que os motoristas, para acessarem a avenida Francisco Bicalho, sigam pelo elevado do Gasômetro. Já para acessar São Cristóvão, utilizem a rua Bela.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

*MARCELO TOLEDO/folhapress