Acidente com ônibus de time de futebol americano provoca três mortes

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de futebol americano do Paraná para o Rio de Janeiro deixou três mortos e ao menos outros feridos neste sábado (21).

O ônibus de turismo com 45 passageiros transportava o time Coritiba Crocodiles e tombou em um trecho de descida da Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro. A equipe viajava de Curitiba para o Rio.

O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP informou que foi acionado às 10h deste sábado para atender a ocorrência no km 226,4 da pista sentido Rio da serra.

Três mortes foram confirmadas ainda no local, conforme a concessionária, e das seis pessoas que sofreram ferimentos, uma estava em estado grave.

Os nomes dos passageiros mortos não foram revelados, mas são três homens com idades entre 20 e 40 anos, segundo a polícia.

Outras três tiveram o estado classificado como moderado e duas sofreram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Na tarde deste sábado, o time paranaense jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de futebol americano. A partida seria disputada às 14h no estádio Anchieta, no Rio.

Equipes médicas da própria concessionária, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros atuam no atendimento as vítimas.

Um congestionamento de sete quilômetros foi formado no local às 12h. A concessionária informou que o tráfego flui atualmente pela faixa da esquerda, com orientações de equipes da CCR.

