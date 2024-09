Investigada da Operação Território Livre terá prisão preventiva convertida para domiciliar

Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos, investigada pela Operação Território Livre, terá sua prisão preventiva cumprida em regime domiciliar, conforme decisão da juíza Virgínia Gaudêncio de Morais.

A medida foi concedida após a defesa alegar a necessidade de cuidados com sua mãe, interditada judicialmente.

A investigada será monitorada eletronicamente e está proibida de qualquer contato com outros envolvidos no caso, sob pena de revogação do benefício.