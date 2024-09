Vereadora é acusada de articular com facção criminosa para impedir campanha em bairro de JP

A vereadora Raíssa Lacerda foi presa nesta quinta-feira (19) em uma operação da Polícia Federal contra aliciamento violento de eleitores.

Ela é acusada de articular com uma facção criminosa, a “Nova Okaida”, para impedir que outros candidatos fizessem campanha no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa.

Segundo as investigações, Raíssa liderava um esquema que utilizava violência para coagir eleitores a votarem nela.

A funcionária pública Kaline Rodrigues, também envolvida, mantinha contato com o líder do tráfico local para garantir votos para a vereadora em troca de benefícios públicos.