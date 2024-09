Polícia prende dois suspeitos de furto no Centro de Campina Grande

Na última terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de furto durante operações preventivas no Centro de Campina Grande.

As prisões foram realizadas pelo 10º Batalhão, com apoio do 2º Esquadrão da Rotam.

Um dos detidos, um homem de 19 anos, foi flagrado por câmeras de segurança furtando ferramentas de uma residência.

Já a outra acusada, uma mulher de 18 anos, foi presa após furtar bolsa e documentos de uma transeunte nas proximidades da Rodoviária Velha.

Ambos já tinham passagens pela polícia e foram reconhecidos pelas vítimas. As ocorrências foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil.

