A Polícia Civil da Paraíba prendeu, nesta quarta-feira (18), o terceiro envolvido no assassinato do açougueiro Flaviano da Silva Lacerda, de 39 anos, morto a tiros em seu estabelecimento comercial no município de Santa Rita.

A prisão foi efetuada por equipes do Núcleo de Homicídios e do Núcleo de Repressão Qualificada da 5ª Delegacia Seccional.

Flaviano foi assassinado na manhã do dia 14 de setembro. Dois dias após o crime, a polícia já havia identificado e prendido dois dos autores.

O terceiro suspeito, apontado como o atirador, foi capturado na zona rural de Santa Rita.

