MPF denuncia 9 pessoas por lavagem de dinheiro da máfia italiana no Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta terça-feira, 17 de setembro, seis brasileiros e três italianos por envolvimento em uma organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para a máfia italiana.

A denúncia faz parte da Operação Arancia, que investigou uma ramificação da Cosa Nostra no Brasil, com destaque para investimentos imobiliários em Cabedelo e Bananeiras, na Paraíba, além de imóveis no Rio Grande do Norte.

A operação revelou que os recursos provenientes de tráfico de drogas e extorsão na Itália foram usados para adquirir imóveis de luxo no Brasil.

O principal acusado, Giuseppe Calvaruso, é apontado como líder da máfia no Brasil. Entre os envolvidos, destacam-se Pietro Ladogana e Giuseppe Bruno, além de diversos “laranjas” que ajudaram a disfarçar os ativos ilícitos.

O MPF pediu à Justiça a manutenção da prisão preventiva de Giuseppe Bruno, que está na Itália, e de Pietro Ladogana, que cumpre pena no RN. A denúncia também resultou em mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros e na Itália.

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) negou pedido de habeas corpus para Bruno, que permanece preso aguardando julgamento.

*com informações do g1 pb