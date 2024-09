A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (18), na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, a “Operação Marasmo 2”, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um esquema de desvio de recursos públicos da saúde envolvendo dispensas indevidas de licitação, além de pagamentos sem cobertura contratual.

Essas contratações tinham como objeto a aquisição de alimentos para suprir as necessidades de um hospital da rede pública em Campina Grande, sendo cumpridos nesta data dois mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande.

Na primeira fase da operação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 3.262.998,00 em bens dos investigados, a fim de buscar a mitigação dos prejuízos causados aos cofres públicos.

Os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e dispensa ilegal de licitação, cujas penas, se somadas, chegam a 23 anos de reclusão.

