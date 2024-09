Acidente na BR-230 em Campina Grande deixa um morto e quatro feridos

Um acidente grave na BR-230, em Campina Grande, resultou na morte de um homem e deixou quatro feridos na noite de quarta-feira, 17 de setembro.

A colisão frontal entre dois veículos ocorreu por volta das 20h30, na altura do presídio do Serrotão, na Alça Sudoeste da rodovia.

Um dos veículos envolvido tinha apenas um ocupante, que não sofreu ferimentos. No outro carro, que teve o impacto mais severo, estavam cinco pessoas.

Pablo Matheus Câmara Lima, de 20 anos, morreu no local, e os demais foram levados ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

O estado de saúde dos feridos não foi detalhado pelo hospital.

*com informações do g1 pb