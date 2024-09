Paraibano é uma das vítimas de naufrágio em Pernambuco

Marcos Antônio Ribeiro, 67 anos, natural da Paraíba, foi confirmado como uma das vítimas do naufrágio do navio Concórdia, que afundou perto da praia de Ponta de Pedras, em Goiana, Pernambuco.

O acidente vitimou quatro tripulantes e deixou um desaparecido. Marcos, aposentado como chefe de máquinas, foi identificado por sua filha no IML de Recife.

O translado do corpo está em andamento, mas detalhes sobre o funeral não foram divulgados.

A Marinha do Brasil segue nas buscas pelo desaparecido e investiga as causas do acidente.