Dois graves acidentes no Sertão da Paraíba deixaram vítimas fatais neste fim de semana.

No primeiro caso, ocorrido na PB-325, entre Catolé do Rocha e Patu (RN), João Paulo Soares da Costa, de 36 anos, morreu após colidir sua motocicleta com um caminhão.

O impacto foi tão forte que a moto pegou fogo, e o motociclista não resistiu, falecendo no local.

O segundo acidente ocorreu na BR-230, entre São Mamede e Patos, onde José Escarião da Nóbrega Júnior, de 60 anos, foi atropelado enquanto atravessava a rodovia empurrando uma bicicleta.

A motorista do carro permaneceu no local e o teste de bafômetro confirmou que ela não estava alcoolizada.

*com informações da TV Cabo Branco