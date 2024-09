Polícia prende suspeito por tráfico de drogas em João Pessoa

Policiais militares do 5º BPM prenderam, na madrugada deste sábado (14), um suspeito por tráfico de drogas em João Pessoa. Na ação, foram apreendidos dinheiro e droga pronta para o comércio ilícito.

Os policiais do Radiopatrulhamento e da Força Tática do 5º BPM estavam em rondas quando receberam informações que alguns indivíduos estariam traficando drogas na comunidade conhecida como “Tieta”, no bairro do Ernesto Geisel.

Assim, os policiais montaram um cerco no local, que é conhecido pelas equipes pelo tráfico e consumo de drogas, e se depararam com alguns indivíduos. No local, foi encontrada uma vasta quantidade de maconha e dinheiro.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia Civil de João Pessoa.