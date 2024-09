Tiro no rosto: mulher é morta pelo marido em Campina Grande

Bruna Ferreira Santos, de 41 anos e natural de São Paulo, foi morta com um tiro no rosto na noite desta quinta-feira (12), no bairro Alto Branco, em Campina Grande/PB.

O principal suspeito do crime é seu companheiro, Josué Severino dos Santos, de 54 anos, que fugiu com a arma do crime.

A Polícia Militar prendeu Josué na entrada de Umbuzeiro, na Paraíba, onde estava acompanhado de seu filho de nove anos.

O caso está sendo investigado como feminicídio. Josué foi autuado em flagrante e a arma será periciada. A criança está sob a proteção do Conselho Tutelar de Campina Grande.

O suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tentativa de homicídio.

