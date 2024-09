Polícia Federal apreende avião com R$ 100 mil na Paraíba

Nessa quinta-feira (12), a Polícia Federal apreendeu um avião de pequeno porte no Aeródromo de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba. Uma pessoa, responsável pela aeronave, também foi detida.

Foram encontrados R$ 100 mil em espécie, além de outros materiais e celulares.

O caso está sendo investigado pela PF em Patos, mas ainda não há confirmação de ligação com campanha eleitoral ou outras irregularidades.

